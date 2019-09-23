Хватит 20 минут: Милевский рассказал, зачем хочет вернуться в сборную Украины

Известный украинский футболист Артем Милевский рассказал о том, зачем он хочет вернуться в расположение национальной сборной Украины. О своем желании сыграть за команду он недавно в шутку написал в соцсети.

В эфире программы "Профутбол" скандальный форвард заявил, что в его записи ничего серьезного не было.

"Я бы просто приехал в сборную, всех бы обнял, увидел, не более того. Вышел бы на минут 20, отыграл бы свою стенку с Зинченко, с Ярмолой, с Коноплянкой, вывел бы Яремчука один на один и все. Я бы ушел.

Очень хочется увидеть всех пацанов. Тем более, что у нас работает Боря-администратор, который и в сборной Украины, и в брестском "Динамо". Он - отличный человек, он очень много делает для сборной Украины и для нашего клуба. Всегда спрашиваю у него, когда он приезжает в клуб, как там пацаны, как там коллектив. Мне всегда все это интересно. А то, что я люблю пошутить, люблю подколоть...в общем, всем привет", - рассказал футболист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский назвал суммы, которые он тратил на услуги женщин легкого поведения.