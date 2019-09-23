Россию отстранили от участия в чемпионате мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила России участвовать в чемпионате мира.

Об этом сообщает Inside the Games.

По сведениям издания, совет ассоциации принял решение в 12-й раз продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Причиной тому является несоответствие российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по причине возможной манипуляции с переданной базой данных московской лаборатории.

Таким образом, российские спортсмены смогут участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике только под нейтральным флагом. Турнир пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Напомним, что в 2016 году бывший директор российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России серьезно наказали известных спортсменов-допингистов.