А как же санкции? Россия получила финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Финальный поединок пройдет на домашнем стадионе петербургского "Зенита" - "Газпром Арене". В борьбе за право проведения суперматча российский стадион опередил домашний стадион мюнхенской "Баварии" — "Альянц-Арену".

"Газпром Арена" строилась с 2007 по 2016 годы. Стоимость строительства составила около 750 миллионов долларов по нынешнему курсу валют.

Стоит отметить, что это будет уже второй финал Лиги чемпионов в России менее, чем за 15 лет. В 2008 году главный матч турнира состоялся в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборной России грозит отстранение от чемпионата мира 2022 года из-за допингового скандала.