RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

22:37
В Киеве вспыхнул смертельный пожар в многоэтажке: опубликовано видео
22:24
А как же санкции? Россия получила финал Лиги чемпионов
22:22
Как голосуют депутаты новой Рады: появилась интересная инфографика
22:20
Сербия - Украина - 1:1 видеотрансляция 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
21:50
Зеленский проигнорировал пропагандистов Путина в США: в России устроили истерику, видео
21:49
Сезон продолжается? На пляже в Кирилловке снова появились туристы, фото
21:28
Зеленский и Порошенко попали на забавную фотожабу с картошкой: в сети волна шуток
21:25
Устроили девичник: Савченко в новом амплуа едко высмеяли в сети, фото
21:11
Ажиотаж вокруг сериала "Кріпосна": сеть наводнили забавные мемы
20:56
Собирался лететь в Египет: под Николаевом загадочно погиб адвокат
20:43
Россия устроила военные учения с опасным оружием: сеть взволновало видео
20:32
В деле о задержании экс-жены топ-чиновника Украины произошел неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

А как же санкции? Россия получила финал Лиги чемпионов

вторник, 24 сентября 2019, 22:24
переглянути новину українською

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Финальный поединок пройдет на домашнем стадионе петербургского "Зенита" - "Газпром Арене". В борьбе за право проведения суперматча российский стадион опередил домашний стадион мюнхенской "Баварии" — "Альянц-Арену".

"Газпром Арена" строилась с 2007 по 2016 годы. Стоимость строительства составила около 750 миллионов долларов по нынешнему курсу валют.

Стоит отметить, что это будет уже второй финал Лиги чемпионов в России менее, чем за 15 лет. В 2008 году главный матч турнира состоялся в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборной России грозит отстранение от чемпионата мира 2022 года из-за допингового скандала.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мариуполь - Динамо: онлайн трансляция

Севилья - Реал - 0:1 Хроника матча, видео гола

Челси - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Динамо - 0:5 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: