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России грозит отстранение от чемпионата мира по футболу: подробности скандала

вторник, 24 сентября 2019, 16:10
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Сборную России по футболу могут отстранить от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за допингового скандала.

Об этом сообщает Newsweek.

По сведениям издания, отстранение россиян может произойти в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердит факт очередного нарушения допинговых правил Московской антидопинговой лабораторией.

Примерно через месяц WADA изучит данные расследования о манипуляциями с данными в Московской антидопинговой лаборатории. WADA стало известно, что в России из базы российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) была удалена информация о положительных допинг-пробах российских спорстменов.

Напомним, что в 2016 году бывший директор российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россию отстранили от участия в чемпионате мира по легкой атлетике.

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