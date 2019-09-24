России грозит отстранение от чемпионата мира по футболу: подробности скандала

Сборную России по футболу могут отстранить от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за допингового скандала.

Об этом сообщает Newsweek.

По сведениям издания, отстранение россиян может произойти в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердит факт очередного нарушения допинговых правил Московской антидопинговой лабораторией.

Примерно через месяц WADA изучит данные расследования о манипуляциями с данными в Московской антидопинговой лаборатории. WADA стало известно, что в России из базы российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) была удалена информация о положительных допинг-пробах российских спорстменов.

Напомним, что в 2016 году бывший директор российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россию отстранили от участия в чемпионате мира по легкой атлетике.