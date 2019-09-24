Двойная победа: Ястремская пробилась в третий круг престижного турнира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вслед за соотечественницей Элиной Свитолиной пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA в Ухане (Китай). В матче второго круга уроженка Одессы обыграла Кристину Макхейл из США.

В первом сете Ястремская отдала сопернице три сета на своей подаче, однако четыре брейк-пойнта позволили ей повести в счете. Во второй партии украинка одержала победу на тай-брейке.

Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Макхейл (США) - 2:0 (6:3, 7:6)

В следующем круге турнира Ястремская встретится с победителем поединка между американкой Амандой Анисимовой и чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA.