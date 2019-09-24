RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

13:35
Вышел трейлер исторического фильма про Голодомор в Украине "Цена правды": видео
13:22
​Австрия запускает новый ж/д маршрут в Польшу: специально "под" поезд из Украины
13:18
Украинцы не узнали на сцене солиста "Ляписа" и вызвали полицию: оказалось, у Михалка новый имидж
13:17
Сербия - Украина: прогноз букмекеров, где смотреть матч 1/4 финала ЧЕ по волейболу
13:03
Масштабное ДТП на трассе под Киевом: появились новые фото и заявление полиции
13:02
В Киеве с обысками пришли к известному ветерану АТО с позывным "Пума"
12:58
Весомая потеря: "Динамо" надолго лишилось ведущего игрока
12:57
Железный Витя: появилась мощная фотожаба на возвращение Януковича
12:56
Волкер объяснил, почему спецслужбы Путина переиграли ЦРУ в Крыму
12:50
Культовый сериал Чака Норриса переснимут со звездой "Сверхъестественного" в главной роли
12:49
Температура упадет до нуля: синоптик предупредила о новых заморозках
12:41
Соцсети повеселили необычные помощники "слуги народа" в Раде: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Двойная победа: Ястремская пробилась в третий круг престижного турнира

вторник, 24 сентября 2019, 11:59
переглянути новину українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вслед за соотечественницей Элиной Свитолиной пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA в Ухане (Китай). В матче второго круга уроженка Одессы обыграла Кристину Макхейл из США.

В первом сете Ястремская отдала сопернице три сета на своей подаче, однако четыре брейк-пойнта позволили ей повести в счете. Во второй партии украинка одержала победу на тай-брейке.

Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Макхейл (США) - 2:0 (6:3, 7:6)

В следующем круге турнира Ястремская встретится с победителем поединка между американкой Амандой Анисимовой и чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Севилья - Реал - 0:1 Хроника матча, видео гола

Челси - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Динамо - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео гола Ярмоленко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: