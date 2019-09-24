Россия уже пролетела: почему бы Украине не повторить подвиг Словении

Сегодня, 24 сентября, мужская сборная Украины по волейболу сыграет матч 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Сербии. Подопечные Угиса Крастиньша уже попали в историю, впервые за время независимости страны войдя в восьмерку сильнейших команд Старого света, однако у них есть возможность превзойти это достижение.

СЕРБИЯ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ, ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ 1/4 ФИНАЛА ЧЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

На пути в полуфинал противостоять украинцам будет одна из сильнейших сборных планеты. Тем не менее, в 1/4 финала уже случилась громкая сенсация - Словения в четырех партиях обыграла действующего чемпиона Европы Россию.

Почему бы нашей команде не повторить успех словенцев и не выбить еще одного фаворита турнира? Тем более, Украина в матче 1/8 финала с Бельгией уже продемонстрировала, что не намерена просто так сдаваться на милость фаворитам. К тому же на наших парней не будет довлеть ответственность за результат, что может помочь им выйти на площадку раскрепощенными. Может сыграть нам на руку и возможная недооценка нашей команды, как дебютанта такого уровня, со стороны соперника.

Надеемся, что сказка для Украины на чемпионате Европы продолжится и сегодня вечером наши парни подарят стране еще один повод для гордости.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.