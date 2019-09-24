RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

08:52
Свитолина - Мугуруса: онлайн видео трансляция
08:52
Ястремская - Макхейл: онлайн видео трансляция
08:40
Займите очередь: в сети шутят над фото Богдана в Нью-Йорке
08:01
Кто и как убил певца Михаила Круга: в России сделали официальное заявление
07:20
Визит Зеленского в США: появились детали его первой встречи в Нью-Йорке
06:51
В Польше устроили жестокую расправу над 19-летним украинским студентом: фото
06:30
Гороскоп на 24 сентября: Близнецам нужно побороть лень, а Овнов может подвести здоровье
06:25
Сильно похолодает, но не везде: синоптики уточнили прогноз по Украине
05:21
Сеть взбудоражило показательное побоище на церковном празднике в России: фото
04:06
Оккупированный Крым утопает в мусоре: появились грустные фото
03:20
В Украине провели необычное испытание танка: сеть взбудоражило видео
02:17
​Изменит мир навсегда: ученые сделали тревожное заявление о темпах глобального потепления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина - Мугуруса: онлайн видео трансляция

вторник, 24 сентября 2019, 08:52
переглянути новину українською

24 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге в китайском Ухане сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Свитолина - Мугуруса.

Начало игры в 9:10.

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания)

Это будет 10-й поединок между украинкой и испанкой. Пока что в личных встречах лидирует Свитолина со счетом 5:4.

Победитель этого матча в третьем круге сыграет с победителем поединка Се Шувэй (Китай) - Светлана Кузнецова (Россия).

На данный момент 25-летняя Свитолина занимает третье место в рейтинге WTA. 25-летняя Мугуруса находится на 26-й позиции в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети разгневала новость об участии Свитолиной на турнире в России.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Севилья - Реал - 0:1 Хроника матча, видео гола

Челси - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Динамо - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео гола Ярмоленко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: