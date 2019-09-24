Свитолина - Мугуруса: онлайн видео трансляция

24 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге в китайском Ухане сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Свитолина - Мугуруса.

Начало игры в 9:10.

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания)

Это будет 10-й поединок между украинкой и испанкой. Пока что в личных встречах лидирует Свитолина со счетом 5:4.

Победитель этого матча в третьем круге сыграет с победителем поединка Се Шувэй (Китай) - Светлана Кузнецова (Россия).

На данный момент 25-летняя Свитолина занимает третье место в рейтинге WTA. 25-летняя Мугуруса находится на 26-й позиции в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети разгневала новость об участии Свитолиной на турнире в России.