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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Английский топ-клуб опозорился в Кубке страны: видеообзор

среда, 25 сентября 2019, 10:20
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Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона "Тоттенхэм Хотспур" в матче 3-го раунда Кубка английской лиги сенсационно проиграл клубу четвертого дивизиона "Колчестеру" и вылетел из турнира.

"Тоттенхэм" имел преимущество на протяжении всего матча. Лондонцы владели мячом 75 процентов времени, нанесли 20 ударов по воротам, но так и не сумели забить гол. В итоге матч завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказался "Колчестер".

"Колчестер" – "Тоттенхэм" - 0:0, по пенальти - 4:3

"Колчестер": Геркен, Джексон (Коуэн-Холл, 50), Проссер, Брэмелл, Истмен, Сеньор, Лэпсли, Стивенсон (Норрис, 78), Гэмбин (Браун, 68), Комли, Нубл.

"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга (Сон Хын Мин, 66), Уокер-Питерс, Дэвис, Санчес, Алли, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела, 78), Лукас Моура, Пэрротт (Эриксен, 66).

ВИДЕООБЗОР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" упустил победу на старте Лиги чемпионов.

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