Российские боксеры устроили побоище в гостинице Hyatt в Екатеринбурге.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России отдыхали в караоке. Около трех часов ночи боксеры поссорились между собой и начали драку. По вызову в отель прибыли бойцы Росгвардии. Боксеры принялись угрожать бойцам, которые прибыли на вызов в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов объявил себя бывшим бойцом спецназа, который воевал по всему миру.

Наиболее активными дебоширами оказались Владислав Носовец – из Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев – тренер сборной из Дагестана. Обошлось без арестов - наиболее пьяных боксеров отправили в их номера.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России детский хоккейный матч превратился в массовое побоище.