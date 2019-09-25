Свитолина разгромила российскую легенду и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Китае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал турнира серии Премьер 5 в Ухане.

В матче второго круга турнира наша соотечественница не оставила шансов именитой россиянке Светлане Кузнецовой.

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:2.

Таким образом, украинка добыла третью победу в играх с Кузнецовой. На счету россиянки лишь одна победа.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победителем пары Ван Цян (Китай) - Алисон Риск (США). Матч состоится 25 сентября. Предварительное начало в 11:00 по киевскому времени.

Также 25 сентября свой матч проведет Даяна Ястремская, которая в 14:00 выйдет в корт против чешки Каролины Плишковой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м круге турнира в Ухане Свитолина обыграла Гарбинье Мугурусу.