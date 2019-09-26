Украинский чемпион мира забил красивый гол в Европе: опубликовано видео

Украинский защитник Даниил Бескоровайный забил гол в матче 1/16 финала Кубка Словакии.

Бескоровайный выступает за "Дунайску Стреду" и отличился в поединке с клубом "Дружстевник Радимов", точно пробив головой после подачи с углового. Клуб украинца одержал победу со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.

20-летний Бескоровайный является воспитанником школы клуба "Кривбасс", высшей спортивной школы Харькова и футбольной академии "Волыни". В "Дунайску Стреду" он перешел летом 2019 года из "Земплина". Ранее украинец также выступал за литовский "Атлантас".

Минувшим летом Бескоровайный в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U20.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Англии футболист необычным образом забил гол с пенальти.