Усик поделился ярким роликом перед дебютом в супертяжелом весе: опубликовано видео

Украинский боксер Александр Усик поделился видеороликом своей подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе с непобедимым голландцем Тайроном Спонгом.

Ролик украинец разместил в своем Instagram-аккаунте.

"Любите то, что вы делаете, и оно будет любить вас", - написал Усик.

Поединок Усик - Спонг состоится 12 октября. Бой пройдет в Чикаго на арене "Винтраст".

УСИК - СПОНГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Поединок не будет титульным, поэтому на кону не будет стоять никаких поясов.

34-летний Спонг является чемпионом Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino. На профессиональном ринге он провел 14 боев и одержал 14 побед (13 - нокаутом). Ранее голландец был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появился яркий проморолик к бою Усик - Спонг.