В сети появился яркий проморолик к дебютному бою Усика в супертяжелом весе: опубликовано видео

Стриминговая платформа DAZN представила проморолик к дебютному бою украинца Александра Усика в супертяжелом весе с голландцем Тайроном Спонгом.

Видео опубликовано в Twitter Matchroom Boxing.

Поединок Усик - Спонг состоится 12 октября. Бой пройдет в Чикаго на арене "Винтраст".

УСИК - СПОНГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Поединок не будет титульным, поэтому на кону не будет стоять никаких поясов.

34-летний Спонг является чемпионом Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino. На профессиональном ринге он провел 14 боев и одержал 14 побед (13 - нокаутом). Ранее голландец был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" публиковал слова боксера Тайсона Фьюри, который заявил, что легко победит Усика.