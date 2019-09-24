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В сети появился яркий проморолик к дебютному бою Усика в супертяжелом весе: опубликовано видео

вторник, 24 сентября 2019, 18:35
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Стриминговая платформа DAZN представила проморолик к дебютному бою украинца Александра Усика в супертяжелом весе с голландцем Тайроном Спонгом.

Видео опубликовано в Twitter Matchroom Boxing.

Поединок Усик - Спонг состоится 12 октября. Бой пройдет в Чикаго на арене "Винтраст".

УСИК - СПОНГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Поединок не будет титульным, поэтому на кону не будет стоять никаких поясов.

34-летний Спонг является чемпионом Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino. На профессиональном ринге он провел 14 боев и одержал 14 побед (13 - нокаутом). Ранее голландец был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" публиковал слова боксера Тайсона Фьюри, который заявил, что легко победит Усика.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, Спонг, бокс

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