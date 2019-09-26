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Завацкая разбила россиянку в четвертьфинале престижного турнира: видео

четверг, 26 сентября 2019, 12:20
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Украинка Катарина Завацкая уверенно пробилась во второй раунд турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В четвертьфинале наша соотечественница оказалась сильнее представительницы России Анны Калинской. Соперницу украинка разгромила в двух сетах, отдав ей за матч всего лишь два гейма. Поединок продлился 55 минут.

ТУРНИР WTA, ТАШКЕНТ

Женский одиночный разряд, 1/4 финала

КАТАРИНА ЗАВАЦКАЯ (Украина) - АННА КАЛИНСКАЯ (Россия) - 2:0 (6:2, 6:0)

В полуфинале турнира Завацкая встретится с румынкой Сораной-Михаэлой Кирстей, которая в четвертьфинале оказалась сильнее Данки Ковинич из Черногории. Для нашей соотечественницы это будет первый полуфинал на турнирах серии WTA.

Ранее "Апостроф" сообщал, что действия украинки привели в восторг теннисный мир.

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