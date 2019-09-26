Лучший удар дня: действия украинки привели в восторг теннисный мир

В среду, 25 сентября, украинка Даяна Ястремская, уверенно обыграв вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову, пробилась в четвертый круг престижного хардового турнира в Ухане (Китай). При этом едва ли больший резонанс, нежели сама победа нашей соотечественницы, у теннисного мира вызвали ее действия в одном из эпизодов игры.

Так, Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала фантастический кросс с форхенда Ястремской в четвертом гейме второго сета ударом дня.

Отметим, что сегодня, 26 сентября, в четвертьфинале турнира в Ухане Ястремская встретится с другой представительницей Чехии - Петрой Квитовой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина разгромила российскую легенду и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Китае.