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Известный украинский боксер чудом не пострадал в страшном ДТП: фото с места

пятница, 27 сентября 2019, 22:35
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Известный украинский боксер Денис Беринчик, выступающий в легкой весовой категории, попал в страшное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом в Instagram сообщил пользователь Станислав Григорюк.

"Беринчик,попал в серьезное ДТП. Все живы! В машине было 3 человека! У одного травма шеи!" - написал Григорюк.

Беринчик является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 9 боев и в всех одержал победы. В своем последнем поединке, который состоялся 23 июня в Киеве, украинец нокаутом победил колумбийца Хосе Луиса Прието.

5 октября в Броварах Беринчик должен провести свой 10-й бой на профессиональном ринге. Его соперником будет филиппинец Аллан Валлеспин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что перед боем Деревянченко и Головкина произошли важные изменения.

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