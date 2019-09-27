Бой Деревянченко и Головкина: произошли важные изменения

Украинский боксер Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин (Казахстан) оспорят сразу два чемпионских пояса в бою, который состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".

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Об этом сообщает Boxingscene.com.

Изначально на кону в предстоящем бою украинца и казахстанца стоял чемпионский пояс по версии IBF, от которого отказался мексиканец Сауль Альварес. Теперь же стало известно, что победитель поединка между Деревянченко и Головкиным завладеет еще и чемпионским титулом IBO.

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