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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Бой Деревянченко и Головкина: произошли важные изменения

пятница, 27 сентября 2019, 11:35
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Украинский боксер Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин (Казахстан) оспорят сразу два чемпионских пояса в бою, который состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".

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Об этом сообщает Boxingscene.com.

Изначально на кону в предстоящем бою украинца и казахстанца стоял чемпионский пояс по версии IBF, от которого отказался мексиканец Сауль Альварес. Теперь же стало известно, что победитель поединка между Деревянченко и Головкиным завладеет еще и чемпионским титулом IBO.

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