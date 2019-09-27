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Сломанная нога не помеха: арбитр отработал матч с тяжелой травмой

пятница, 27 сентября 2019, 10:08
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В матче 1/64 финала Кубка Нидерландов по футболу между командами "Квик Бойс" и "Катвейком" главный арбитр Роб Диперинк работал с тяжелой травмой.

Об этом сообщает Fox Sports.

Повреждение судья получил под конец основного времени встречи. Неудачно став на ногу, он почувствовал боль. После этого Диперинк остановил матч и попросил помощи у медиков. После того как ему заморозили травмированный участок ноги, рефери смог продолжить матч.

Интересно, что Деперинк доработал встречу до конца, несмотря на то, что командам пришлось провести на поле еще 30 минут дополнительного времени, а сам судья, как выяснилось позже, получил в матче перелом лодыжки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что французский футболист украл часы ценою элитного авто.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: футбол

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