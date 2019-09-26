Французский футболист украл часы ценою элитного авто

Нападающий "Ниццы" Ламин Диаби украл дорогие часы у своего одноклубника Каспера Дольберга.

Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел 23 сентября, форвард украл часы из раздевалки. Футболист признался в краже и принес извинения главному тренеру команды Патрику Виейра. Стоимость украденных часов составляет 70 тысяч евро.

По некоторым данным, "Ницца" собирается расторгнуть контракт с игроком.

18-летний Диаби является воспитанником "Ниццы". Футболист находится в системе клуба с 13 лет. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 6 матчах французской Лиги 1, но не отметился результативными действиями.

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