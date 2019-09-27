Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц на престижном турнире в Китае

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали соперниц по турниру WTA Premier Mandatory в китайском Пекине.

Так, лучшая теннисистка Украины в первом круге сыграет против латвийки Анастасии Севастовой. Это будет третья очная встреча соперниц. В их противостоянии пока держится равенство - теннисистки одержали по одной победе.

Ястремская в первом круге турнира сыграет против француженки Каролин Гарсии. Ранее соперницы встречались лишь раз. В мае этого года украинка обыграла французскую теннисистку в трех сетах в финале турнира в Страсбурге.

Оба матча украинок состоятся в воскресенье утром, 29 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина опозорилась на супертурнире в Китае.