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Черный четверг Украины: Свитолина опозорилась на супертурнире в Китае

четверг, 26 сентября 2019, 17:10
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в китайском Ухане потерпела поражение от американской теннисистки Алисон Риск. За несколько часов до этого турнир покинула другая украинка Даяна Ястремская.

Свитолина крайне неудачно начала поединок, проиграв свою подачу в первом же гейме. После этого Риск сделала еще один брейк и ушла в отрыв. Свой единственный гейм в сете Свитолина сумела выиграть лишь при счете 0:4. В итоге Риск завершила партию с разгромным счетом 6:1.

Во 2-м сете украинке, казалось, удалось навязать борьбу сопернице. Свитолина сумела сделать обратный брейк при счете 1:2, но вскоре вновь проиграла свою подачу. После этого американка довела матч до победы.

Элина Свитолина (Украина) - Алисон Риск (США) - 0:2 (1:6, 3:6)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/8 финала турнира в Ухане Свитолина разгромила российскую легенду.

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