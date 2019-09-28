"Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в дерби

В матче 7-го тура чемпионата Испании мадридские клубы "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0.

Поединок прошел в очень упорной и равной борьбе. В первом тайме наиболее опасный момент был у Фелиша, который ворвался в штрафную, но неточно пробил в дальний угол. Во второй половине победу "Реалу" мог принести Бензема, но его удар головой в броске отразил Облак.

"Реал" сохранил первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 15 очков. "Атлетико" с 14 очками занимает третье место.

"Атлетико" – "Реал" - 0:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Лоди (Лемар, 61), Савич, Хименес, Витоло (Корреа, 46), Коке, Сауль, Томас, Жоау Феликс (Льоренте, 70), Диего Коста.

"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде (Модрич, 68), Бэйл, Кроос, Азар (Хамес, 77), Бензема (Йович, 88).

Предупреждения: Начо (22), Варан (69), Парти (90+2).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 6-м туре чемпионата Испании "Реал" обыграл "Севилью".