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"Реал" исправился в чемпионате Испании после провала в Лиге чемпионов: видеообзор

воскресенье, 22 сентября 2019, 23:57
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Фото: twitter.com/realmadrid

В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 1:0.

Победу королевскому клубу принес гол Карима Бензема, который точно пробил головой после навеса в исполнении Даниэля Карвахаля. "Севилья" в концовке матча забила гол, но он был отменен из-за явного офсайда.

Таким образом, "Реал" сумел реабилитироваться перед фанатами после разгромного поражения от ПСЖ в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Севилья" – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)

Гол: Бензема (64)

"Севилья": Вацлик, Каррису (Нолито, 81), Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Жордан (Эрнандес, 69), Окампос, Фернандо, Васкес (Оливер Торрес, 52), де Йонг.

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Хамес (Вальверде, 76), Бэйл, Кроос, Азар (Васкес, 90), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль (20), Банега (26), Жордан (53), Рамос (62).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 4-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Леванте".

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