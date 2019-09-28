Лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате: видеообзор

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0.

Победу мерсисайдцам принес гол голландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума, который отличился во втором тайме, использовав грубую ошибку голкипера соперников.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, одержав 7 побед в 7 турах. С учетом прошлого сезона "красные" выиграли уже 16 матчей подряд в АПЛ.

"Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль" - 0:1 (0:0)

Гол: Вейналдум, 70

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Норвуд (Кларк, 77), Ландстрем, Робинсон (Муссе, 60), Флек, О`Коннелл, Макберни.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Салах, Фирмино (Милнер, 87).

Предупреждения: О`Коннелл (63), Адриан (83).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 6-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Челси".