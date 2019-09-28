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Усик получил престижную боксерскую награду: опубликовано фото

суббота, 28 сентября 2019, 15:20
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В Великобритании украинца Александра Усика признали лучшим иностранным боксером года.

Об этом сообщается в Instagram Matchroom Boxing.

Почетную награду наш соотечественник получил от Британского боксерского совета. Лучшим местным боксером был назван Каллум Смит, выступающий в средней весовой категории.

Напомним, после выигрыша титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе в 2018 году Усик принял решение попробовать силы в супертяжелом дивизионе. Его первым соперником в новой весовой категории будет непобежденный нидерландский боксер Тайрон Спонг. Поединок между ними пройдет 12 октября в Чикаго (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер чудом не пострадал в страшном ДТП.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс, Усик

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