Усик получил престижную боксерскую награду: опубликовано фото

В Великобритании украинца Александра Усика признали лучшим иностранным боксером года.

Об этом сообщается в Instagram Matchroom Boxing.

Почетную награду наш соотечественник получил от Британского боксерского совета. Лучшим местным боксером был назван Каллум Смит, выступающий в средней весовой категории.

Напомним, после выигрыша титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе в 2018 году Усик принял решение попробовать силы в супертяжелом дивизионе. Его первым соперником в новой весовой категории будет непобежденный нидерландский боксер Тайрон Спонг. Поединок между ними пройдет 12 октября в Чикаго (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер чудом не пострадал в страшном ДТП.