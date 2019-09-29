У титулованной украинской спортсменки произошло ЧП: фото

У украинской спортсменки, чемпионки мира по вольной борьбе и двукратной чемпионки Европы, Юлии Ткач украли автомобиль.

Об этом она сообщила в Facebook 29 сентбря.

"Это как страшный сон... никогда не могла подумать, что это может произойти со мной... когда ты утром идешь на парковку, а там просто нет твоего авто", - написала Ткач.

По словам спортсменки, автомобиль угнали во Львове возле церкви Ольги и Владимира. Также она опубликовала фотографию транспортного средства.

Юлия Ткач выиграла золотую медаль Европейских игр-2019 в вольной борьбе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 4 августа в Днепре 34-летняя женщина повредила замок одного из гаражей и угнала автомобиль Audi A6.