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У титулованной украинской спортсменки произошло ЧП: фото

воскресенье, 29 сентября 2019, 22:58
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У украинской спортсменки, чемпионки мира по вольной борьбе и двукратной чемпионки Европы, Юлии Ткач украли автомобиль.

Об этом она сообщила в Facebook 29 сентбря.

"Это как страшный сон... никогда не могла подумать, что это может произойти со мной... когда ты утром идешь на парковку, а там просто нет твоего авто", - написала Ткач.

По словам спортсменки, автомобиль угнали во Львове возле церкви Ольги и Владимира. Также она опубликовала фотографию транспортного средства.

Юлия Ткач выиграла золотую медаль Европейских игр-2019 в вольной борьбе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 4 августа в Днепре 34-летняя женщина повредила замок одного из гаражей и угнала автомобиль Audi A6.

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