Свитолина в упорнейшей борьбе вышла в третий круг супертурнира в Китае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла в матче 2-го круга престижного хардового турнира в Пекине (Китай) местную теннисистку Яфань Ван.

Победу наша соотечественница одержала в двух сетах. Причем каждая из партий длилась больше часа и завершалась тай-брейком. Собранность в решающие моменты и принесла Свитолиной победу в матче и выход в следующий круг турнира.

Элина Свитолина (Украина) - Яфань Ван (Китай) - 2:0 (7:6 (7:5), 7:6 (7:1))

На данный момент 25-летняя Свитолина занимает 3-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественница Ван находится на 49-й позиции в мировом рейтинге.

В следующем круге турнира Свитолина встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) - София Кенин (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая теннисистка Украины с боем вылетела из топ-турнира в Китае.