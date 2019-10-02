Шевченко может возглавить европейский топ-клуб: названы главные условия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свое согласие, чтобы возглавить итальянский "Милан".

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

При этом наставник украинской сборной поставил итальянскому гранду два условия возможного сотрудничества. Во-первых, он готов возглавить "Милан" только в ноябре - после заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы. Шевченко хочет завершить начатое и вывести свою команду на главный турнир двухлетия. Во-вторых, 43-летний специалист хочет сохранить пост наставника сборной Украины и совмещать две работы.

Переговоры между "Миланом" и Шевченко прошли перед матчем Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Шахтером", который посетил тренер. В настоящее время итальянский клуб обдумывает условия, которые выдвинул украинец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Шахтера" прокомментировал победу над "Аталантой".