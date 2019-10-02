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Шевченко может возглавить европейский топ-клуб: названы главные условия

среда, 02 октября 2019, 16:23
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свое согласие, чтобы возглавить итальянский "Милан".

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

При этом наставник украинской сборной поставил итальянскому гранду два условия возможного сотрудничества. Во-первых, он готов возглавить "Милан" только в ноябре - после заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы. Шевченко хочет завершить начатое и вывести свою команду на главный турнир двухлетия. Во-вторых, 43-летний специалист хочет сохранить пост наставника сборной Украины и совмещать две работы.

Переговоры между "Миланом" и Шевченко прошли перед матчем Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Шахтером", который посетил тренер. В настоящее время итальянский клуб обдумывает условия, которые выдвинул украинец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Шахтера" прокомментировал победу над "Аталантой".

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