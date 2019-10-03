И снова "бублик": российский ЦСКА опозорился в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" на своем поле в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Оба гола гости забили во второй половине встречи. В составе "Эспаньола" голами отметились нападающие У Лэй и Виктор Кампусано.

Таким образом, москвичи проиграли свой второй матч во втором по значимости клубном турнире Европы. Сейчас у россиян последнее место в группе и ноль баллов в активе.

ЦСКА - "Эспаньол" - 0:2

Голы: Лэй, 64, Кампусано, 90+4

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, У Лэй (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).

Предупреждения: Пьятти (31), Фернандес (37), Гранеро (67), У Лэй (70), Обляков (87).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Александрия" завоевала первое очко в Лиге Европы.