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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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4 октября

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И снова "бублик": российский ЦСКА опозорился в Лиге Европы

четверг, 03 октября 2019, 22:12
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Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" на своем поле в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Оба гола гости забили во второй половине встречи. В составе "Эспаньола" голами отметились нападающие У Лэй и Виктор Кампусано.

Таким образом, москвичи проиграли свой второй матч во втором по значимости клубном турнире Европы. Сейчас у россиян последнее место в группе и ноль баллов в активе.

ЦСКА - "Эспаньол" - 0:2

Голы: Лэй, 64, Кампусано, 90+4

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, У Лэй (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).

Предупреждения: Пьятти (31), Фернандес (37), Гранеро (67), У Лэй (70), Обляков (87).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Александрия" завоевала первое очко в Лиге Европы.

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