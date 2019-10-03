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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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От 150 грн: организаторы приятно удивили ценами на матч Украина - Португалия

четверг, 03 октября 2019, 16:30
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В продажу поступила новая партия билетов на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Португалии.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Билеты продаются только в онлайне, в кассах билеты реализовываться не будут. Стоимость билетов начинается от 150 гривень, они доступны на сайте ticketsbox.com. Билеты, которые продаются на других ресурсах, являются фальшивками либо билетами от перекупщиков.

На данный момент выявлено 2748 билетов, приобретенных у перекупщиков. Данные билеты уже аннулированы.

Поединок Украина - Португалия состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Португалия назвала состав на матч с Украиной.

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