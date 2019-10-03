Роналду, Пепе и другие звезды: Португалия назвала состав на матч с Украины в отборе Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил список из 25 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Люксембурга и Украины.

Об этом сообщает официальный Twitter футбольного союза Португалии.

Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос") , Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон")

Защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикардо Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Марио Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд)

Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика")

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Жоау Фелиш ("Атлетико").

Матч Португалия - Люксембург пройдет 11 октября. Поединок Украина - Португалия состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил предложение от итальянского топ-клуба.