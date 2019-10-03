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Позор: "Наполи" не смог забить скромным бельгийцам в Лиге чемпионов

четверг, 03 октября 2019, 00:30
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В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов бельгийский "Генк" и итальянский "Наполи" сыграли вничью со счетом 0:0.

Поединок прошел в обоюдоострой борьбе. Команды на двоих нанесли более 30 ударов по воротам, но голов зрители так и не увидели.

В 3-м туре "Наполи" на выезде сыграет с "Зальцбургом". "Генк" дома примет "Ливерпуль". Оба матча состоятся 23 октября.

Генк Бельгия – Наполи Италия - 0:0

"Генк": Кауке, Мехле, Лукуми, Куэста, Уронен, Берге, Хаджи (Хейнен, 90), Ито, Грошовски, Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Фабиан Руис, Аллан, Кальехон, Элмаз (Мертенс, 58), Лосано, Милик (Льоренте, 72).

Предупреждения: Ито (50), Милик (65), Фабиан Руис (78).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" обыграл "Ливерпуль".

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