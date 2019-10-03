Российская топ-спортсменка "попала" на миллионы из-за мошенников

Российская фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, Сотникова через Instagram связалась с гадалкой с целью решить личные проблемы. Гадалка провела со спортсменкой девять удаленных сеансов, за что получила два миллиона, а после чего пропала из сети. Фигуристка была вынуждена обратиться в полицию.

23-летняя Сотникова является первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Также в ее активе серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов. Кроме того, Сотникова четырежды становилась чемпионкой России.

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