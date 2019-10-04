Игра была равна - играли два...: Болельщики "Динамо" о матче в Лиге Европы

Болельщики киевского "Динамо" остались недовольны игрой команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы со швейцарским "Лугано" (0:0).

Киевляне намного больше владели мячом, чем соперник, нанесли 20 ударов по воротам, но в створ попали всего три раза. Более того, "Динамо" дважды спасла перекладина.

"Игра была равна... играли два говна...".

"Позор.....Такое ощущения, что игроки не знают что делать с мячом. И самое печальное,что Лугано ничем не мешало нам создавать моменты. Но моментов-00000000000000. А на тренера смотришь и думаешь, а он видит игру, а где замены? Вообщем стыдно мне за игру Динамо. А Динамо стыдно?".

"Так. А команда планирует на тренировках переключиться с легкой атлетики на футбол? Скажите честно, вы изменения увидели по сравнению с футболом Хацкевича? Кроме беготни".

"Игра не впечатлила абсолютно. Думаю, Михайличенко очень сильно прогадал с составом. Родригес какое-то недоразумение, Вербич очень слабо, Цыганков грустно, весь центр блекло, защита неубедительно. Исполнение ударов дно, точнее высь, очень высь !".

"Впечатления от игры хреновые.".

"Зачем в команде Родригес? Ну не заиграет же он никогда - всадник без головы. Вербича в дубль - пусть там балуется дриблингом. Де Пена на голову его сильней, выходит на 5 минут.".

"Такое Динамо Киев в Европе не нужно. Не нужно позорить все то, что годами добывалось предыдущими поколениями игроков!!! Да, именно игроков!!! потому что они играли!!!..."

"Лучше бы я поспал эти два часа! Эй! Я требую компенсацию! За недосып и моральный ущерб!"

"И что интересно, Ахметова трудно в таком результате обвинить".

"Даааа....Это предпоследняя команда чемпионата ШВЕЙЦАРИИ..... И мы ей позволяем создать столько моментов,,,,в том числе и две перекладины????? Ну вы меня извините.....Это предел.....Стыдно,,,,,очень стыдно...... Клуб с такими традициями как Наше Киевское Динамо..не должен такого позволять......Суркис-Ауууууууу!!!!!!!", - пишут пользователи.