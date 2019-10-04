Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале супертурнира

Лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA Premier Mandatory, призовой фонд которого превышает 8 миллионов долларов.

В четвертьфинале наша соотечественница уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счетом 6-7(6) 2-6.

Встреча для украинки началась крайне неудачно и уже в первой партии она проигрывала со счетом 1:4. Несмотря на это, Свитолина смогла выровнять игру и сравняла счет, но уступила на тайбрейке.

Во второй партии борьбы вовсе не оказалось и Бертенс спокойно довела матч до победы.

Таким образом, соперницы сравнялись по числу побед в очных противостояниях. Обе имеют по две виктории.

Напомним, что именно Бертенс выбила на данном турнире вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.