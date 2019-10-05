Где смотреть онлайн Деревянченко - Головкин: расписание трансляций

В ночь на 6 октября в Нью-Йорке состоится бой за звание чемпиона мира по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным.

Они устроят войну: все о предстоящем супербое Деревянченко - Головкин в Нью-Йорке

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию чемпионского боя.

Встреча боксеров пройдет на арене Madison Square Garden. Ориентировочное начало боя в 05:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале XSport.

На счету Головкина 41 поединок среди профессионалов, 39 из которых завершались победой. Лишь однажды представитель Казахстана проиграл. В 35 боях он побеждал нокаутом.

В свою очередь Деревянченко провел 14 боев среди профессионалов, 13 из которых завершились его победой. На счету украинца также одно поражение. 10 встреч он завершил нокаутом соперника.

Напомним, что Головкин высказался о предстоящем бое против украинца Деревянченко.