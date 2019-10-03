Они устроят войну: все о предстоящем супербое Деревянченко - Головкин в Нью-Йорке

В воскресенье, 2 октября, в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" украинец Сергей Деревянченко предпримет попытку завоевать чемпионские пояса по версиям IBF и IBO. Препятствием на пути к вожделенной цели для него является один из сильнейших боксеров планеты Геннадий Головкин из Казахстана.

"Апостроф" обращает внимание на самые интересные моменты предстоящего поединка претендентов на два чемпионских титула.

НЕДЕЛЯ ДО БОЯ: РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Во вторник, 1 октября, Деревянченко и Головкин провели открытые тренировки перед боем, а на следующий день состоялась пресс-конференция.

Церемония взвешивания состоится в пятницу, 4 октября. Ну а сам бой пройдет ночью 6 октября.

Бой Деревянченко и Головкина: произошли важные изменения

СТАТИСТИКА БОЕВ

Для Деревянченко это будет 15-й бой на профессиональном ринге. В его пассиве всего одно поражение: 27 октября 2018 года в том же Нью-Йорке он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей. После этого он победил единогласным решением судей немца Джека Кулкая.

Головкин проведет 42-й бой на профессиональном ринге. Он не смог выиграть только два боя, причем оба - у мексиканца Сауля Альвареса. Первый поединок между ними завершился вничью. Во втором бое сильнее оказался Альварес.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОКСЕРАХ

На любительском уровне 33-летний Деревянченко становился третьим призером чемпионата мира. В профессионалах украинец дебютировал в 2013 году. В минувшем году он уже имел возможность завоевать титул чемпиона мира по версии IBF, однако не использовал его в бою с Джейкобсом.

37-летний Головкин по любителях становился вторым на Олимпиаде и выигрывал чемпионат мира. На профессиональном ринге он дебютировал в 2006 году и владел всеми чемпионскими поясами в среднем весе - WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.

Преимущество в росте и размахе рук имеет казахстанец - 179 см против 175 см и 178 см против 171 см соответственно. Процент побед нокаутом также выше у Головкина - 85% против 71%.

Интересно, что Деревянченко и Головкин уже встречались в ринге, причем дважды. Оба боя состоялись еще до выхода боксеров на профессиональный ринг, и в обоих случаях победа оставалась за казахстанцем.

СЛОВА БОКСЕРОВ

Перед боем Деревянченко заявил, что непременно вернется в Украину в статусе чемпиона мира: "Я выиграю и буду следовать за моими друзьями Ломаченко и Усиком. То, что я делаю в ринге - это для народа Украины. Езжу домой так часто, как только могу. И в следующий раз я вернусь туда чемпионом мира".

В свою очередь, Головкин заявил, что немного побаивается предстоящей встречи в ринге с украинцем: "Я очень взволнован, жду с нетерпением. Конечно, я очень хочу провести этот бой. Знаю Сергея уже долгие годы, он очень сильный боец. Это настоящая битва. Если честно, я немного побаиваюсь, ведь мне предстоит драться с очень сильным соперником. Он выглядит здорово, очень силен, чувствует, что настало его время. Но никто не знает, как все сложится".

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЕРЕВЯНЧЕНКО - ГОЛОВКИН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Предстоящий бой между Деревянченко и Головкиным вызывает интерес не только в Украине и Казахстане, но и во всем мире. Специалисты уже делятся своими прогнозами и ожиданиями от поединка.

Так, известный британский промоутер Эдди Хирн ждет от боя настоящей войны: "Головкин попытается заставить Деревянченко драться. Последний бой Сергея против Джека Кулкая был захватывающим. Ему нравится стоять на месте и сражаться. Деревянченко - большой и сильный парень. Мне кажется, что они устроят войну".

Президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов в свою очередь отметил: "Я не думаю, что бой может пройти все 12 раундов. Думаю, кто-то кого-то уронит. Посмотрим, хотя и нокаутеры могут пройти всю дистанцию, посмотрим. Бокс – есть бокс".

Спортивный юрист Курт Эмхофф из Нью-Йорка заявил следующее: "Хороший бой. Знаю, что Геннадий Головкин дважды побил Сергея Деревянченко в любителях. Это будет конкурентный поединок".

Чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сказал: "Честно, для меня этот бой очень интересен, потому что я считаю, что у Сергея очень высокие шансы, несмотря на то, что вряд ли ему их кто-то из специалистов дает. Ну понятно, что Головкин - это Головкин. Головкин - это монстр. Но мне кажется, что у Сергея очень высокие шансы с ним".

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