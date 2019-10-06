"Барселона" одержала яркую победу над "Севильей" в чемпионате Испании: видеообзор

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Севилью" со счетом 4:0.

Гости активнее начали матч и форвард Люк де Йонг имел три отличные возможности отличиться. Дважды ему помешал голкипер каталонцев, а в одном эпизоде он с нескольких метров пробил головой в землю вместо ворот.

Расплата наступила на 27-й минуте. Луис Суарес невероятным ударом через себя открыл счет. Через несколько минут Артуро Видаль замкнул прострел Артура. А на 35-й минуте счет до крупного довел Усман Дембеле, точно пробив после сольного прохода.

В начале второго тайма очередной момент упустил де Йонг, пробив в штангу из выгодной позиции. На 78-й минуте свой первый гол в сезоне забил Лионель Месси. Аргентинец мастерски выполнил штрафной удар, не оставив ни одного шанса голкиперу.

Впрочем, концовка матча явно подпортила настроение тренерам "Барселоны". Сначала защитник Рональд Араухо, дебютировавший за основной состав в этом матче, получил красную карточку за фол последней надежды. А затем Дембеле что-то сказал арбитру и также досрочно отправился отдыхать.

Благодаря победе "Барселона" вышла на второе место в Примере и отстает от лидирующего "Реала" на два очка.

"Барселона" – "Севилья" - 4:0 (3:0)

Голы: Суарес (27), Видаль (32), Дембеле (35), Месси (78)

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Пике, Видаль (Ракитич, 70), Артур (Бускетс, 65), де Йонг, Дембеле, Суарес, Месси.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Жордан, 46), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Эрнандес, 65).

Предупреждения: Регилон (22), Каррису (34), Семеду (39), Дембеле (53), Суарес (64), Пике (85), Бускетс (88), Банега (90).

Удаления: Араухо (87), Дембеле (88).

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