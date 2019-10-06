"Ювентус" в сложном матче обыграл конкурента на чемпионство

Туринский "Ювентус" в матче 7-го тура чемпионата Италии обыграл "Интер" на выезде и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Встреча завершилась со счетом 2:1.

"Ювентус" вышел вперед уже на 4-й минуте усилиями Дибалы, но уже к 18-й минуте счет стал равным после точного удара Мартинеса с пенальти.

Решающий мяч забил Игуаин на 80-й минуте.

Таким образом, "Интер" потерпел первое поражение в сезоне и уступил первую строчку "Ювентусу", который теперь опережает команду из "Милана" на одно очко.

"Интер" - "Ювентус" 1:2

Голы: Мартинес, 18 (пен.) - Дибала, 4, Игуаин, 80

Интер: Ханданович, Годин (Бастони, 55), де Врей, Шкриниар, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 33), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

Ювентус: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Джан, 71), Роналду.

Напомним, что "Барселона" одержала яркую победу над "Севильей" в чемпионате Испании.