Мощная работа: в сети появились уникальные кадры тренировки Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик продолжает подготовку к своему дебютному поединку в супертяжелой весовой категории против нидерландца Тайрона Спонга.

В сети интернет появилось видео с уникальными кадрами тренировки нашего соотечественника перед важнейшим боем.

Напомним, бой между Усиком и Спонгом состоится в воскресенье, 13 октября, на "Винтраст Арене" в Чикаго.

Украинец уже завершил подготовку к поединку и прибыл в США. На текущей неделе состоится ряд запланированных мероприятий, посвященных предстоящему бою. Усик и Спонг примут непосредственное участие в них.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик выступил с важным заявлением перед боем с "Королем ринга".