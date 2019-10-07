Титулованная украинка феерично завершила выступление на чемпионате мира: видео

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в последний день чемпионата мира по легкой атлетике, который завершился в Дохе (Катар).

Наша соотечественница стала второй в прыжках в длину. В финале соревнований она продемонстрировала результат 6 метров и 92 сантиметра. Он стал лучшим для украинки в текущем сезоне. Звание чемпионки мира завоевала представительница Германии Малайка Михамбо, которая показала результат в 7 метров и 30 сантиметров.

Отметим, что для Украины это была только вторая медаль на завершившемся чемпионате мира. Также серебро в прыжках в высоту завоевала Ярослава Магучих.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россию отстранили от участия в чемпионате мира по легкой атлетике.