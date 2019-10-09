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Не хватило сил: Украина проиграла венграм в четвертьфинале чемпионата мира

среда, 09 октября 2019, 12:28
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Сборная Украины уступила национальной команде Венгрии в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Перте (Австралия).

В целом, поражение нашей команды выглядит заслуженным. Венгры лучше смотрелись на протяжении всего матча и забили в ворота украинцев три мяча. Последний гол был забит уже в самом конце встречи в пустые ворота, когда вратарь нашей команды Евгений Заяц активно подключался в атаку.

Чемпионат мира 2019 по мини-футболу

1/4 финала, 9 октября. Перт (Австралия)

Венгрия - Украина - 3:0

Голы: Середь, 6; Грегус, 38; Середь, 50+1.

Венгрия: 1. Тайти, 5. Грегус, 6. Барабаш, 7. Фриц, 8. Сос, 10. Мезофалви, 11. Ладаньи, 14. Эгето, 17. Середь, 18. Фулоп, 19. Сушсак, 20. Торняй, 22. Хорват, 23. Ковач, 31. Сикур.

Украина: 2. Заяц, 3. Пантелейчук, 4. Андриенко, 5. Задорожный, 6. Оробченко, 7. Хомин, 8. Донцов, 9. Гаенко, 10. Цой, 11. Заяц, 12. Харченко.

Интересно, что изначально из-за проблем с визами в Перт на чемпионат мира сборная Украины отправилась в составе 8 игроков. При этом все три вратаря команды не смогли отправиться в Австралию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерически пробилась в 1/4 финала чемпионата мира.

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