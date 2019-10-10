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Бразилия опозорилась в товарищеском матче с африканской сборной

четверг, 10 октября 2019, 17:01
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Сборная Бразилии не смогла обыграть национальную команду Сенегала в товарищеском матче, который проходил в Сингапуре.

Южноамериканцы открыли счет уже на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Роберто Фирмино. Однако развить успех бразильцам не удалось. Сенегальцам же под занавес первого тайма удалось сравнять счет. Садио Мане реализовал пенальти, который сам же и заработал. В итоге - 1:1.

Товарищеский матч, Сингапур

Бразилия - Сенегал - 1:1

Голы: Фирмино, 9; Мане, 45+1 (с пенальти).

Бразилия: Эдерсон, Алвес, Маркиньос, Силва, Сандро (Лоди, 79), Артур (Матеус, 68), Каземиро, Жезус, Коутиньо (Ришарлисон, 72), Неймар, Фирмино (Эвертон, 59).

Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Сане, Коли, Куяте (Сарр, 66), Гуйе (Ндиайе, 79), Сарр (Тиуб, 90+3), Диатта, Мане, Дедьу (Диалло, 78).

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