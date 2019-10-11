Есть одно предчувствие: Шевченко рассказал о настрое на сверхважный матч отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как команда готовится к игре с Литвой в рамках отбора Евро-2020. По словам наставника, его подопечные думают только о победе.

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Шевченко отметил, что его футболисты полны уверенности добиться положительного результата, так как "перед ними стоят большие цели".

"Игроки настраиваются на поединок, хотят показать хороший футбол и результат", - сказал Шевченко.

Также наставник добавил, что у него есть некое предчувствие.

"Есть ли какое-то предчувствие? Предчувствие одно - только победа", - сказал тренер.

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Также наставник отметил, что до сих пор не определился с тем, кто выйдет с первых минут на острие атаки.

"Меня, наверное, ждет бессонная ночь. Это важный момент, ведь все игроки атаки находятся в очень хорошей форме. Такой выбор исполнителей - это плюс для меня"., - сказал он.

Напомним, матч Украина - Литва пройдет 11 октября в Харькове.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина проиграла венграм в четвертьфинале чемпионата мира.