RU  UA  EN

воскресенье, 13 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 октября

23:18
Фавориты Танців з зірками-2019 заставили Григория Чапкиса аплодировать стоя: видео
15:48
Будет ли 700? Роналду может установить уникальное достижение в матче с Украиной
15:04
Это финал года: в сборной Украины прокомментировали предстоящую битву с Португалией
14:16
Зеленский поздравил Усика с победой над "Джентльменом": видео
10:42
HBO будет предупреждать зрителей о психических расстройствах героев своих сериалов
09:42
Просто терминатор: реакция фанатов на победу Усика
09:35
Где смотреть онлайн Украина - Португалия: расписание трансляций
09:15
Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
09:05
Как Усик дебютировал в супертяжах: лучшие моменты боя с "Джентльменом"
08:50
Усик - Уизерспун: видео вечера бокса в Чикаго
08:12
Усик - Уизерспун: полное видео боя
07:25
Усик дебютировал в супертяжах с уверенной победы нокаутом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как Усик дебютировал в супертяжах: лучшие моменты боя с "Джентльменом"

воскресенье, 13 октября 2019, 09:05
переглянути новину українською

В воскресенье утром, 13 октября, украинский боксер Александр Усик провел дебютный бой в супертяжелой весовой категории. Соперником нашего соотечественника был американец Чазз Уизерспун.

Победу в поединке техническим нокаутом одержал украинец. В первых двух раундах Усик не форсировал событий, подстраиваясь под соперника. Уже после третьей трехминутки преимущество украинца не вызывало сомнений. В итоге, нахватавшись ударов в седьмом раунде, Уизерспун отказался выходить в ринг на третью трехминутку.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты завершившегося боя.

Для Усика эта победа стала 17-й в 17 боях на профессиональном ринге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США невероятный ажиотаж вокруг боя Усика.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Усик - Уизерспун: Хроника боя

Американско-украинские разборки в Чикаго: все о предстоящем бое Усик - Уизерспун

Украина - Литва - 2:0 Хроника матча, видео голов

Румыния - Украина - 3:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: