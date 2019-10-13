Как Усик дебютировал в супертяжах: лучшие моменты боя с "Джентльменом"

В воскресенье утром, 13 октября, украинский боксер Александр Усик провел дебютный бой в супертяжелой весовой категории. Соперником нашего соотечественника был американец Чазз Уизерспун.

Победу в поединке техническим нокаутом одержал украинец. В первых двух раундах Усик не форсировал событий, подстраиваясь под соперника. Уже после третьей трехминутки преимущество украинца не вызывало сомнений. В итоге, нахватавшись ударов в седьмом раунде, Уизерспун отказался выходить в ринг на третью трехминутку.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты завершившегося боя.

Для Усика эта победа стала 17-й в 17 боях на профессиональном ринге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США невероятный ажиотаж вокруг боя Усика.