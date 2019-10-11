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15 лет такого не было: в США невероятный ажиотаж вокруг боя Усика

пятница, 11 октября 2019, 11:16
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Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о небывалом ажиотаже вокруг боя украинского боксера Александра Усика в США.

В ночь на 13 октября в Чикаго Усик выйдет в ринг против американца Чазза Уизерспуна. По состоянию на утро 11 октября все билеты на бой проданы.

По словам Красюка, такого ажиотажа вокруг боя не было в Чикаго на протяжении последних 15 лет.

"Сейчас у него главный бой вечера бокса. Более того, Усик уже продал арену в Чикаго. На протяжении последних 15 лет такого не было, чтобы так продавались билеты, как на него.

Конечно, есть в этом маленький секрет большой украинской диаспоры. Но в этом же и заслуга самого боксера, значит он настолько популярный, что может продать арену в США", - рассказал менеджер.

Американский "Джентльмен": что известно о первом сопернике Усика в супертяжелом весе

Бой Усика и Уизерспуна пройдет в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на "Винтраст Арене".

Напомним, изначально соперником нашего соотечественника в дебютном бою в супертяжелом весе должен был стать нидерландец Тайрон Спонг. Однако непосредственно перед поединком тот провалил допинг-тест. Позже появилась информация, что заменить Спонга может россиянин Александр Устинов, но она была опровергнута командой украинца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соперник Усика дал первый комментарий о найденном в его организме допинге.

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