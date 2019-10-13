Определился второй участник чемпионата Европы

В субботу, 12 октября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. По их результатам определился второй участник предстоящего первенства Европы - сборная Италии.

Приводим вашему вниманию все результаты 12 октября:

Группа D

Грузия - Ирландия 0:0

Дания - Швейцария - 1:0

Гол: Поульсен, 84.

Группа J

Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1

Голы: Хайрович, 29; Пьянич, 37 (с пенальти); Пьянич, 58; Ходжич, 73 - Похьянпало, 79.

Италия - Греция - 2:0

Голы: Жоржиньо, 63 (с пенальти); Бернардески, 78.

Лихтенштейн - Армения - 1:1

Голы: Фрик, 72 - Барсегян, 19.

Группа F

Фарерские острова - Румыния - 0:3

Голы: Пушкаш, 74; Митрица, 83; Кешеру, 90+4.

Мальта - Швеция - 0:4

Голы: Даниэльсон, 11; С. Ларссон, 58 (с пенальти); Агиус, 66 (автогол); С. Ларссон, 71 (с пенальти).

Норвегия - Испания - 1:1

Голы: Кинг, 90+4 (с пенальти) - Сауль, 47.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился первый участник Евро-2020.