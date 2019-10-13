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Усик дебютировал в супертяжах с уверенной победы нокаутом

воскресенье, 13 октября 2019, 07:25
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Украинский боксер Александр Усик с уверенной победы дебютировал в супертяжелой весовой категории. В поединке, который проходил в Чикаго на "Винтраст Арене", он техническим нокаутом победил американца Чезза Уизерспуна.

Усик начал бой достаточно осторожно. Первый раунд вполне можно даже было отдать американцу. Однако дальше преимущество украинца не вызывало вопросов. После 7-го раунда, когда Усик зажал соперника у канатов и выбросил множество ударов, достигших цели, Уизерспун отказался от продолжения боя.

Напомним, для Усика это был 17-й бой в профессиональной карьере. Все свои предыдущие поединки украинец проводил в тяжелом весе и завершил победами. Это была его 13-я досрочная "виктория".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США невероятный ажиотаж вокруг боя Усика.

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