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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Определились еще два участника чемпионата Европы

понедельник, 14 октября 2019, 10:54
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В воскресенье, 13 октября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. По их результатам определилось еще два участника предстоящего первенства Европы. Ими стали сборные России и Польши.

Приводим вашему вниманию все результаты 13 октября:

Группа C

Беларусь - Нидерланды - 1:2
Голы: Драгун, 54 - Вейналдум, 32; Вейналдум, 41.

Эстония - Германия - 0:3
Голы: Гюндоган, 51; Гюндоган, 57; Вернер, 71.
Удаление: Джан, 14 (Германия).

Группа E

Венгрия - Азербайджан - 1:0
Гол: Корхут, 10.

Уэльс - Хорватия - 1:1
Голы: Бэйл, 45+4 - Влашич, 9.

Группа G

Польша - Северная Македония - 2:0
Голы: Франковски, 74; Милик, 80.

Словения - Австрия - 0:1
Гол: Пош, 21.
Удаление: Попович, 89 (Словения).

Группа I

Казахстан - Бельгия - 0:2
Голы: Батшуайи, 21; Менье, 53.

Кипр - Россия - 0:5
Голы: Черышев, 9; Оздоев, 23; Дзюба, 79; Головин, 89; Черышев, 90+2.
Удаление: Лайфис, 28 (Кипр).

Шотландия - Сан-Марино - 6:0

Голы: Макгин, 12; Макгин, 27; Макгин, 45+1; Шенкленд, 65; Финдли, 67; Армстронг, 87.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился второй участник чемпионата Европы.

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