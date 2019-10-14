Определились еще два участника чемпионата Европы

В воскресенье, 13 октября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. По их результатам определилось еще два участника предстоящего первенства Европы. Ими стали сборные России и Польши.

Приводим вашему вниманию все результаты 13 октября:

Группа C

Беларусь - Нидерланды - 1:2

Голы: Драгун, 54 - Вейналдум, 32; Вейналдум, 41.

Эстония - Германия - 0:3

Голы: Гюндоган, 51; Гюндоган, 57; Вернер, 71.

Удаление: Джан, 14 (Германия).

Группа E

Венгрия - Азербайджан - 1:0

Гол: Корхут, 10.

Уэльс - Хорватия - 1:1

Голы: Бэйл, 45+4 - Влашич, 9.

Группа G

Польша - Северная Македония - 2:0

Голы: Франковски, 74; Милик, 80.

Словения - Австрия - 0:1

Гол: Пош, 21.

Удаление: Попович, 89 (Словения).

Группа I

Казахстан - Бельгия - 0:2

Голы: Батшуайи, 21; Менье, 53.

Кипр - Россия - 0:5

Голы: Черышев, 9; Оздоев, 23; Дзюба, 79; Головин, 89; Черышев, 90+2.

Удаление: Лайфис, 28 (Кипр).

Шотландия - Сан-Марино - 6:0

Голы: Макгин, 12; Макгин, 27; Макгин, 45+1; Шенкленд, 65; Финдли, 67; Армстронг, 87.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился второй участник чемпионата Европы.