Отстоять титул: Свитолина завоевала право участия в Итоговом чемпионате WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинка стала седьмой теннисисткой, завоевавшей право выступать на Итоговом чемпионате WTA. Ранее на турнир квалифицировались Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова и Петра Квитова (обе - Чехия), Симона Халеп (Румыния), Бьянка Андрееску (Канада) и Наоми Осака (Япония).

Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового чемпионата WTA. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале супертурнира.