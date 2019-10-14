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Отстоять титул: Свитолина завоевала право участия в Итоговом чемпионате WTA

понедельник, 14 октября 2019, 12:33
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинка стала седьмой теннисисткой, завоевавшей право выступать на Итоговом чемпионате WTA. Ранее на турнир квалифицировались Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова и Петра Квитова (обе - Чехия), Симона Халеп (Румыния), Бьянка Андрееску (Канада) и Наоми Осака (Япония).

Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового чемпионата WTA. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале супертурнира.

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